Рондо подписал новый контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

ТАСС, 9 июля. Разыгрывающий Рэджон Рондо подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 33-летним баскетболистом рассчитан на два года. Условия сделки не разглашаются.

Рондо был выбран "Финиксом" на драфте 2006 года в первом раунде под общим 21-м номером, однако ни одного матча в составе команды не провел, так как его сразу обменяли в "Бостон". В составе этого клуба он отыграл восемь сезонов, один раз став чемпионом НБА (2008). Также Рондо выступал за "Даллас", "Сакраменто", "Чикаго" и "Нью-Орлеан". В "Лос-Анджелес Лейкерс" разыгрывающий провел предыдущий сезон - он отыграл 46 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 8 передач и 5,3 подбора, сделав при этом 14 дабл-даблов и один трипл-дабл.

"Лос-Анджелес Лейкерс" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб одержал 37 побед и потерпел 45 поражений, не сумев выйти в плей-офф.