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НХЛ

Третий номер драфта НХЛ 2019 года Дак подписал контракт с "Чикаго"

Соглашение новичка будет действовать до окончания сезона-2021/22
Кирби Дак AP Photo/Charles Rex Arbogast
Описание
Кирби Дак
© AP Photo/Charles Rex Arbogast

ТАСС, 9 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" подписал контракт новичка с канадским нападающим Кирби Даком, выбранным под третьим номером на драфте НХЛ - 2019. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт будет действовать до окончания сезона-2021/22. Зарплата 18-летнего форварда составит $925 тыс. в год.

В прошедшем сезоне Дак играл в Западной хоккейной лиге за "Саскатун Блейдз". Форвард провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 73 (25+48) очка. В плей-офф на его счету 10 встреч и восемь (5+3) баллов за результативность.

"Чикаго" в минувшем регулярном чемпионате занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 36 побед и потерпела 46 поражений, что не позволило ей пробиться в плей-офф.

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