Футболист "Зенита" Ригони может перейти в "Сампдорию"

ТАСС, 9 июля. Итальянский футбольный клуб "Сампдория" намерен приобрести аргентинского полузащитника петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский клуб планирует взять 26-летнего полузащитника в аренду с обязательным правом выкупа. "Сампдория" сначала заплатит "Зениту" €1 млн, а по окончании сезона выкупит контракт за €9 млн. Отмечается, что инициатором приглашения является главный тренер "Сампдории" Эусебио Ди Франческо.

С августа по декабрь 2018 года Ригони выступал в чемпионате Италии за "Аталанту" на правах аренды. Футболист провел 12 матчей и забил три мяча. Аренда была рассчитана на год, но "Зенит" воспользовался опцией досрочного расторжения соглашения, поэтому сезон игрок завершал в петербургском клубе.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. На его счету 41 матч во всех турнирах, девять забитых мячей и восемь голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Ригони завоевал с командой золотые медали чемпионата России.