Итальянец Вивиани стал победителем четвертого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 9 июля. Итальянский велогонщик Элиа Вивиани, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step, стал победителем четвертого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс".

Этап протяженностью 213,5 км между французскими городами Реймс и Нанси итальянец преодолел за 5 часов 9 минут 20 секунд. Второе место занял норвежец Александер Кристофф из команды UAE Team Emirates, третьим стал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal).

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 129-м месте с результатом 5 часов 10 минут 26 секунд.

Пятый этап протяженностью 175,5 км пройдет между французскими городами Сен-Дье-де-Вож и Кольмар.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.