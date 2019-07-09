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Тур де Франс

Итальянец Вивиани стал победителем четвертого этапа "Тур де Франс"

Итальянец преодолел 213,5 км между городами Реймс и Нанси за 5 часов 9 минут и 20 секунд
Элиа Вивиани EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Элиа Вивиани
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 9 июля. Итальянский велогонщик Элиа Вивиани, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step, стал победителем четвертого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс".

Этап протяженностью 213,5 км между французскими городами Реймс и Нанси итальянец преодолел за 5 часов 9 минут 20 секунд. Второе место занял норвежец Александер Кристофф из команды UAE Team Emirates, третьим стал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal).

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 129-м месте с результатом 5 часов 10 минут 26 секунд.

Пятый этап протяженностью 175,5 км пройдет между французскими городами Сен-Дье-де-Вож и Кольмар.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

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