Российские рапиристы завоевали бронзовые медали Универсиады в командном турнире

ТАСС, 9 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Искандера Ахметова, Алана Фардзинова, Аскара Хамзина и Григория Семенюка стала обладателем бронзовых наград командного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В поединке за третье место российская команда со счетом 45:23 победила сборную Австралии. Победу в командном турнире одержала сборная Италии, одолевшая россиян в полуфинале (45:30), серебро у команды Южной Кореи.
Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 19 серебряных и 24 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (21-12-13), второе место занимает команда Китая (15-6-0), третье - сборная США (13-11-8).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|21
|12
|13
|46
|2
|Китай
|15
|6
|0
|21
|3
|США
|13
|11
|8
|32
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|9
|19
|24
|52
|6
|Италия
|8
|8
|13
|29
|7
|Тайвань
|5
|9
|4
|18
|8
|ЮАР
|5
|1
|0
|65
|8
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|3
|2
|6
|11