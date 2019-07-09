Российские рапиристы завоевали бронзовые медали Универсиады в командном турнире

ТАСС, 9 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Искандера Ахметова, Алана Фардзинова, Аскара Хамзина и Григория Семенюка стала обладателем бронзовых наград командного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В поединке за третье место российская команда со счетом 45:23 победила сборную Австралии. Победу в командном турнире одержала сборная Италии, одолевшая россиян в полуфинале (45:30), серебро у команды Южной Кореи.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав девять золотых, 19 серебряных и 24 бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (21-12-13), второе место занимает команда Китая (15-6-0), третье - сборная США (13-11-8).