Пловец Пригода завоевал золото Универсиады в Неаполе на дистанции 50 м брассом

ТАСС, 9 июля. Знаменосец сборной России Кирилл Пригода завоевал золотую медаль Всемирной летней Универсиады в плавании на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин преодолел дистанцию за 26,99 секунды. Вторым стал представитель ЮАР Майкл Джеймс Хоули (27,19), третьим - американец Иэн Финнерти (27,25).

Пригода принес третью медаль Студенческих игр в Неаполе в копилку сборной России, ранее он выиграл золото на дистанции 200 м брассом и стал вторым на 100-метровке.

На дистанции 800 м вольным стилем серебро сборной России принесла Ирина Приходько (8.37,36), на дистанции 200 м вольным стилем бронзовую награду завоевала Мария Бакланова (1.59,00). У мужчин вторыми стали Егор Куимов в плавании на 100 м баттерфляем (52,05) и Григорий Тарасевич на дистанции 200 м на спине (1.57,91). В финале 4 по 200 м вольным стилем мужская сборная России не сумела завоевать медали, став четвертой (7.14,94).

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав 10 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (21-12-13), второе место занимает сборная США (15-12-10), третье - команда Китая (15-5-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.