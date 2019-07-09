Пловец Пригода завоевал золото Универсиады в Неаполе на дистанции 50 м брассом

ТАСС, 9 июля. Знаменосец сборной России Кирилл Пригода завоевал золотую медаль Всемирной летней Универсиады в плавании на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россиянин преодолел дистанцию за 26,99 секунды. Вторым стал представитель ЮАР Майкл Джеймс Хоули (27,19), третьим - американец Иэн Финнерти (27,25).
Пригода принес третью медаль Студенческих игр в Неаполе в копилку сборной России, ранее он выиграл золото на дистанции 200 м брассом и стал вторым на 100-метровке.
На дистанции 800 м вольным стилем серебро сборной России принесла Ирина Приходько (8.37,36), на дистанции 200 м вольным стилем бронзовую награду завоевала Мария Бакланова (1.59,00). У мужчин вторыми стали Егор Куимов в плавании на 100 м баттерфляем (52,05) и Григорий Тарасевич на дистанции 200 м на спине (1.57,91). В финале 4 по 200 м вольным стилем мужская сборная России не сумела завоевать медали, став четвертой (7.14,94).
Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав 10 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (21-12-13), второе место занимает сборная США (15-12-10), третье - команда Китая (15-5-0).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|21
|12
|13
|46
|2
|США
|15
|12
|10
|37
|3
|Китай
|15
|5
|0
|21
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|10
|20
|25
|55
|6
|Италия
|9
|9
|14
|32
|7
|Тайвань
|5
|9
|5
|19
|8
|ЮАР
|5
|2
|0
|7
|9
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|3
|2
|6
|11