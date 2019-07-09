Футболист Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года

ТАСС, 9 июля. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на четыре года.

"Я очень счастлив и рад, что остаюсь еще на четыре года, - заявил Баринов. - Это был волнительный день, я очень переживал, но вышел, потренировался, и все прошло. Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня, оставайтесь с нами. Мы еще пошумим в Лиге чемпионов".

"Считаю, что продление контракта - это не только важный этап в биографии нашего воспитанника, но и важный шаг для клуба, - отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. - Баринов - основополагающий футболист в нынешнем составе. Мы очень рады, что в команде играет много молодых воспитанников. Я рад, что мы продлили наши отношения".

Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. В составе московского клуба он стал чемпионом России (2017/18), обладателем Суперкубка России (2019) и трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19). В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах, забил два мяча, один из которых стал победным в финале Кубка России против екатеринбургского "Урала" (1:0). На его счету две игры в составе сборной России.