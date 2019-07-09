"Црвена Звезда" сыграла вничью с ФК "Судува" в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

ТАСС, 9 июля. Сербская "Црвена Звезда" не смогла на выезде победить литовскую "Судуву" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Во вторник завершились первые встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Результаты других матчей первого игрового дня:
"Астана" (Казахстан) - "Клуж" (Румыния) - 1:0;
"Арарат-Армения" - АИК (Швеция) - 2:1;
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия 79" (Македония) - 0:1;
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова) - 3:0;
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Селтик" (Шотландия) - 1:3;
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта (Мальта) - 2:2;
"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - "Фероникели" (Косово) - 2:2.
Остальные встречи пройдут в среду. Российский "Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
Ответные матчи состоятся 16-17 июля.