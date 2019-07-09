Кикнадзе: "Локомотив" не готов повторить предложение другого клуба по контракту Гилерме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не может повторить предложение другого московского клуба вратарю Гилерме. Об этом генеральный директор столичного клуба Кикнадзе заявил на встрече с болельщиками.

"Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба, мы сделали предложение по схеме "1+1", а у него лежит контракт на три года, хорошее, сильное, богатое предложение. У нас с ним контракт до 31 декабря, они просят, чтобы мы отпустили сейчас, но по сумме выкупа не договорились. Скорее всего, он доиграет до конца года и уйдет", - сказал Кикнадзе.

"Я считаю деньги, за эти деньги в Европе можно взять хорошего вратаря. В той ситуации, в которой клуб находится, я не могу за верность платить такую цену. У нас первое предложение было 1,9 млн евро, потом мы его существенно увеличили, но все равно отстаем от предложения другого клуба", - добавил функционер.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" трижды стал обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял "на ноль". На счету Гилерме восемь матчей за сборную России.