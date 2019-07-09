Сборная России завоевала семь наград в шестой медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 10 июля. Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В воскресенье было разыграно 22 комплекта наград. Российские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. Золото сборной принес знаменосец Кирилл Пригода, который во вторник стал лучшим в плавании на дистанции 50 м брассом. На его счету теперь три награды соревнований.

Серебряные медали также были завоеваны в плавании. На дистанции 800 м вольным стилем второе место заняла Ирина Приходько, у мужчин аналогичный результат показали Егор Куимов (100 м баттерфляем) и Григорий Тарасевич (200 м на спине).

Единственную бронзу в плавании российской команде принесла Мария Бакланова на дистанции 200 м вольным стилем. Бронзовые награды завоевали российские рапиристы в командном турнире, а также Саади Исмаилов и Яна Носкова, ставшие третьими в смешанных соревнованиях по настольному теннису.

Российские футболисты победили сборную Ирландии в четвертьфинале (1:0) и сыграют в следующем раунде турнира с командой Бразилии. Мужская сборная России по баскетболу оказалась сильней норвежцев (63:55) и теперь поспорит с китайцами за 13-е место.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 47 наград - 21 золотую, 13 серебряных и 13 бронзовых. Второе место занимает команда Китая (16-6-0), третье - сборная США (15-12-10). Российская команда занимает пятую строчку, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 55 (10-20-25). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.