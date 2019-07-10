Россиянка Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли "Шелковый путь"

Россиянка упала в районе 253-го километра спецучастка, маршрут которого проложен по территории Монголии, она была доставлена на вертолете в больницу с подозрением на перелом ключицы. Гонщица находится в сознании.

ТАСС, 10 июля. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова доставлена в госпиталь на бивуаке после аварии на четвертом этапе ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба гонки.

В общем зачете после трех этапов 40-летняя россиянка занимала 19-е место.

Нифонтова стала чемпионкой мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM) в 2015 году и вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" - 2017 в женском зачете. В январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.