"Спартак" начнет сезон КХЛ гостевым матчем с рижским "Динамо" 2 сентября

ТАСС, 10 июля. Московский "Спартак" откроет сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевым матчем с рижским "Динамо" 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Первый домашний матч "Спартак" проведет 8 сентября против минского "Динамо" (начало 17:00 мск), до этого 4 сентября столичный клуб на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

Московское "Динамо" откроет новый сезон домашним матчем с нижегородским "Торпедо" 2 сентября. Петербургский СКА в этот же день встретится на выезде с магнитогорским "Металлургом", первый домашний матч петербургская команда проведет 10 сентября против новосибирской "Сибири".

Китайский клуб "Куньлунь" сыграет первый домашний матч 3 сентября против уфимского "Салавата Юлаева" на арене в Шэньчжэне, которая вмещает 18 тыс. зрителей. В этом городе пройдет шесть домашних встреч "Куньлуня" в сентябре. Ранее город не принимал матчи КХЛ.

Полный календарь нового сезона КХЛ будет представлен 11 июля.

Команды в сезоне-2019/20 проведут 62 матча. Старт сезона намечен на 1 сентября, в матче за Кубок открытия встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина столичный ЦСКА и финалист прошлого розыгрыша омский "Авангард", игра пройдет на домашней арене ЦСКА. Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля, Матч звезд КХЛ пройдет 18-19 января.