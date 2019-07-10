Нижний Новгород будет претендовать на проведение Всемирных игр ТАФИСА 2024 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Церемония подписания контракта между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА), который является обязательным условием участия России в заявочной кампании на проведение Всемирных игр ТАФИСА, состоялась в среду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам замгубернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Сегодня исторический момент - мы присутствовали при подписании [соглашения] между олимпийским комитетом и ассоциацией ТАФИСА по проведению игр в 2024 году. Нижегородская область будет бороться за право проведения этих мероприятий, соответствующее решение [о месте проведения игр] будет принято осенью этого года", - отметил Югов.

По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Нижний Новгород хорошо себя зарекомендовал в плане проведения крупных спортивных мероприятий. "Город имеет богатую историю и вместе с тем очень молодое лицо. Россия - это не только история, это молодая динамично развивающаяся страна, и мы надеемся, что Нижний Новгород [в случае одобрения заявки] покажет ее именно такой", - отметил Поздняков.

Всемирные игры ТАФИСА проводятся с 1992 года с периодичностью раз в четыре года, первые игры прошли в Германии. Соревнования проходят под патронажем Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта (ICSSPE). В 2020 году Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Лиссабоне. Выборы столицы Игр 2024 года пройдут на заседании генеральной ассамблеи ТАФИСА в Токио в ноябре 2019 года.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).

Международная ассоциация спорта для всех (ТАФИСА) была основана в 1991 году. Ее основной задачей является продвижение массового спорта на международном уровне.