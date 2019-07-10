Российские баскетболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы среди юниорок

ТАСС, 10 июля. Сборная России по баскетболу обыграла команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в Сараево.

Встреча завершилась со счетом 83:81 в дополнительное время в пользу российских баскетболисток. В четвертьфинале сборная России встретится с победительницами матча между командами Латвии и Израиля, который пройдет позднее в среду.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, уступила сборной Венгрии и вышла в плей-офф со второго места в группе.

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.