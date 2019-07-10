Назван состав сборной России на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определил состав спортсменов, которые отправятся на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 августа.

В мужскую команду вошли Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 метров), Иван Штыль (каноэ-двойка, 200 м, каноэ-четверка, 500 м), Максим Спесивцев (байдарка-одиночка, 500 м, 1000 м), Роман Аношкин и Владислав Литовка (оба - байдарка-двойка, 1000 м), Артем Кузахметов, Александр Сергеев (оба - байдарка-четверка, 500 м), Кирилл Шамшурин, Илья Первухин (оба - каноэ-двойка, 1000 м), Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м), Михаил Карпов (каноэ-одиночка, 500 м), Павел Петров, Михаил Павлов (оба - каноэ-двойка, 500 м), Александр Коваленко (каноэ-двойка, 200 м), Павел Петров, Михаил Павлов, Виктор Мелантьев (все - каноэ-четверка, 500 м), Юрий Постригай, Александр Дьяченко (оба - байдарка-двойка, 200 м), Олег Гусев, Виталий Ершов (оба - байдарка-двойка, 500 м, байдарка-четверка - 500 м), Олег Синявин (байдарка-одиночка, 1000 м), Кирилл Шамшурин (каноэ-одиночка, 5000 м).

Женскую сборную будут представлять Наталья Подольская (байдарка-одиночка, 200 м), Кира Степанова (байдарка-одиночка, 200 м, байдарка-двойка, 500 м), Анастасия Панченко (байдарка-двойка, 500 м), Светлана Черниговская (байдарка-одиночка, 1000 м), Олеся Ромасенко, Ксения Курсач, Дарья Лукина (обе - каноэ-одиночка, 200 м и 500 м, каноэ-двойка, 200 м), Мария Казакова (каноэ-одиночка, 5000 м), Дарья Лукина, Кристина Ковнир (обе - байдарка-двойка, 200 м), Алена Костромитина, Анастасия Долгова (обе - байдарка-двойка, 1000 м), Вера Собетова (байдарка-одиночка, 5000 м).

На чемпионате мира в Сегеде будут разыгрываться одиночные и командные лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.