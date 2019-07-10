Теннисист Баутиста-Агут сыграет с первой ракеткой мира Джоковичем в полуфинале Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут обыграл аргентинца Гвидо Пелью в четвертьфинальном матче Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, длившаяся 3 часа 7 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 31-летнего испанца. В следующем круге испанец, имеющий 23-й номер посева, встретится с действующим победителем Уимблдона сербом Новаком Джоковичем. Во встрече с Пельей Батиста-Агут впервые на текущем турнире проиграл сет.

31-летний Баутиста-Агут впервые играл в четвертьфинале Уимблдона, ранее он дважды выступал в четвертом круге турнира (2015, 2017). На турнирах серии Большого шлема испанец выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2019), играл в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (2016-2017) и США (2014-2015). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец занимает 22-е место, в его активе девять титулов ассоциации.

29-летний Пелья также впервые играл в четвертьфинале Уимблдона, на турнирах серии Большого шлема он доходил до третьего круга на Открытом чемпионате США (2018) и выступал во втором круге на Открытом чемпионате Австралии (2016) и Франции (2013, 2016, 2018, 2019).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн.