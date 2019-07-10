Гендиректор Шашков: капитан ФК "Крылья Советов" Корниленко плавно завершает карьеру

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Капитан футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко завершает карьеру и станет играющим тренером в самарской комнаде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

В среду председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов объявил о том, что 36-летний Корниленко завершает карьеру и войдет в штаб главного тренера команды Миодрага Божовича. Черногорский специалист, в свою очередь, пояснил, что нападающий станет играющим тренером.

"На сегодняшний день человек восстанавливается после травмы, - сказал Шашков. - Будет плавный переход, он станет играющим тренером. При желании он может продолжить играть".

Корниленко выступает за "Крылья Советов" с 2011 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. За это время он принял участие в 205 матчах, забив при этом 56 мячей, что является лучшим показателем в российской истории клуба. По числу игр в составе самарцев Корниленко находится на четвертом месте в российской истории - больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231).

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на "Самара-Арене", начало встречи - 16:30 мск.