Саблист Якименко выступит на чемпионате мира в командном турнире

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях россиянин Алексей Якименко выступит за сборную России на чемпионате мира в Будапеште только в командном турнире. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

21 мая Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен, нацеленный на участие в отборе к предстоящей Олимпиаде 2020 года, был включен в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства и сдал первую пробу 16 июня. 29 июня Якименко получил разрешение на участие в соревнованиях.

"Алексей только вернулся в большой спорт, и ему пока не хватает очков для попадания в сборную по системе отбора, поэтому он выступит только в командном турнире", - сообщил Мамедов.

"Этот чемпионат мира - квалификация на Олимпиаду, и для нас, европейцев, он будет на вес золота, так что все свои цели и задачи на него понимают, и будут их по мере возможности решать. Например, сборной Египта - сильнейшей в Африке, сейчас можно спокойно готовиться к Играм, а вот нам еще только предстоит туда отобраться", - добавил он.

Якименко 35 лет, помимо восьми побед на чемпионатах мира, в активе спортсмена бронза Олимпиады-2004, 13 золотых медалей чемпионатов Европы.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 15 по 23 июля.