Словак Саган стал победителем пятого этапа велогонки "Тур де Франс"

ТАСС, 10 июля. Словацкий гонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora - Hansgrohe, стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он преодолел этап протяженностью 175,5 км между французскими городами Сен-Дье-де-Вож и Кольмар за 4 часа 2 минуты 33 секунды. Второе место занял бельгиец Ваун ван Арт из команды Team Jumbo - Visma. Третьим стал итальянец Маттео Трентин из команды Mitchelton - Scott. У обоих время победителя.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 84-м с результатом 4 часа 10 минут 14 секунд.

В общем зачете лидирует французский гонщик команды Deceunick - Quick Step Жюлиан Алафилипп с общим временем 18 часов 44 минуты 12 секунд. На втором месте идет бельгиец Ваун ван Арт (Team Jumbo - Visma, +0.14), на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк (Team Jumbo - Visma, +0.25). Россиянин Ильнур Закарин занимает 81-е место ("Катюша-Альпецин", +12.37).

Шестой этап протяженностью 160 км пройдет между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий 11 июля.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка состоит из 21 этапа общей протяженностью 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.