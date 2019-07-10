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Футбол в России

ФК "Динамо" организует официальное открытие стадиона в Петровском парке 21 июля

Тогда пройдет первая домашняя игра в сезоне-2019/20

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Официальная церемония открытия нового стадиона в Петровском парке состоится перед первым домашним матчем "Динамо" в чемпионате России по футболу сезона-2019/20. Об этом на встрече руководства и игроков с болельщиками в среду сообщил генеральный директор московского клуба Юрий Белкин.

"Динамо" провело первый матч на новом стадионе 26 мая с тульским "Арсеналом" (3:3). В первой домашней встрече чемпионата России нового сезона подопечные Дмитрия Хохлова примут казанский "Рубин". Игра состоится 21 июля.

"21 июля на первом домашнем матче с "Рубином" готовится большая программа по открытию стадиона. Будет грандиозное шоу", - отметил Белкин.

Также генеральный директор сообщил, что на территории комплекса обязательно будет открыт музей "Динамо". "Наша задача - возродить былое величие клуба "Динамо". Для открытия музея понадобится некоторое время", - сказал Белкин.

По итогам прошлого чемпионата "Динамо" заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре премьер-лиги нового сезона столичный клуб 12 июля на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

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