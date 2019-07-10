Ступин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 комплексным плаванием на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянин Максим Ступин стал третьим на 400 м комплексным плаванием на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
Россиянин показал время 4 минуты 15,37 секунды. Победил японец Юки Икари (4.12,54), вторым стал американец Шон Гришоп (4.13,90).
Сборная России занимает пятое место в общекомандом зачете (11 золотых, 19 серебряных, 28 бронзовых медалей). На первом месте расположилась команда Япония (22-14-17), на втором - сборная США (18-14-11), на третьем - команда Китая (16-7-0).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|22
|14
|17
|53
|2
|США
|18
|14
|11
|43
|3
|Китай
|16
|7
|0
|23
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|11
|19
|28
|58
|6
|Италия
|10
|9
|15
|34
|7
|ЮАР
|6
|3
|1
|10
|8
|Тайвань
|5
|10
|5
|20
|9
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|4
|2
|6
|12