Ступин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 комплексным плаванием на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянин Максим Ступин стал третьим на 400 м комплексным плаванием на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал время 4 минуты 15,37 секунды. Победил японец Юки Икари (4.12,54), вторым стал американец Шон Гришоп (4.13,90).

Сборная России занимает пятое место в общекомандом зачете (11 золотых, 19 серебряных, 28 бронзовых медалей). На первом месте расположилась команда Япония (22-14-17), на втором - сборная США (18-14-11), на третьем - команда Китая (16-7-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.