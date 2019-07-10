Юрий Соловьев: ФК "Динамо" поборется за попадание в еврокубки в сезоне-2019/20

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" постарается побороться за выход в еврокубки по результатам сезона-2019/20. Об этом на встрече руководства, игроков и персонала с болельщиками в среду заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Соловьев.

Для гарантированного попадания в еврокубки необходимо финишировать в премьер-лиге не ниже пятого места или завоевать Кубок России. По итогам прошлого чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре национального первенства бело-голубые на выезде встретятся с тульским "Арсеналом".

"Мы будем строить команду, улучшать условия для футболистов. Возможно, это займет несколько трансферных окон. В предстоящем сезоне попытаемся побороться за еврозону", - отметил Соловьев.

В последний раз "Динамо" принимало участие в еврокубках в сезоне-2014/15, тогда столичный клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы.