"Динамо" летом приобретет двух или трех футболистов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" до окончания летнего трансферного окна пополнит состав еще двумя или тремя футболистами. Об этом на встрече руководства, игроков и персонала с болельщиками сообщил спортивный директор "Динамо" Роман Орещук.

В текущем межсезонье "Динамо" приобрело защитников Заурбека Плиева, Сергея Паршивлюка, Игоря Ордена, Игоря Калинина, полузащитников Себастьяна Шиманьского, Шарля Каборе и нападающего Рамиля Шейдаева. Трансферное окно закроется 1 сентября.

"Будет приобретно еще два-три футболиста - нападающий и атакующий полузащитник. Дальше будем смотреть. Постараемся вернуть команду к тому стилю, который был в 2008 году. Селекция еще не заканчивается", - сказал Орещук.

По итогам прошлого чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре предстоящего национального первенства бело-голубые 12 июля на выезде встретятся с тульским "Арсеналом".