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Летняя Универсиада в Неаполе

Россияне стали серебряными призерами Универсиады в эстафете комплексным плаванием

Победила американская команда

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Егора Куимова и Ивана Кузьменко завоевала серебряные медали в эстафете 4х100 комплексным плаванием на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россияне показали результат 3 минуты 33,72 секунды. Победили американские пловцы (3.33,02), бронзовые награды у бразильцев (3.35,33).

Сборная России занимает пятое место в общекомандом зачете (11 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых медалей). На первом месте расположилась команда Японии (22-15-17), на втором - сборная США (20-14-11), на третьем - команда Китая (16-7-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония22151754
2США20141145
3Китай167023
4Южная Корея12101335
5Россия11202859
6Италия1091534
7ЮАР63110
8Тайвань510520
9Мексика46414
10Иран42612
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