Россияне стали серебряными призерами Универсиады в эстафете комплексным плаванием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Егора Куимова и Ивана Кузьменко завоевала серебряные медали в эстафете 4х100 комплексным плаванием на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россияне показали результат 3 минуты 33,72 секунды. Победили американские пловцы (3.33,02), бронзовые награды у бразильцев (3.35,33).
Сборная России занимает пятое место в общекомандом зачете (11 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых медалей). На первом месте расположилась команда Японии (22-15-17), на втором - сборная США (20-14-11), на третьем - команда Китая (16-7-0).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|22
|15
|17
|54
|2
|США
|20
|14
|11
|45
|3
|Китай
|16
|7
|0
|23
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|11
|20
|28
|59
|6
|Италия
|10
|9
|15
|34
|7
|ЮАР
|6
|3
|1
|10
|8
|Тайвань
|5
|10
|5
|20
|9
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|4
|2
|6
|12