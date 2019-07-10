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КХЛ

СКА объявил о назначении на пост главного тренера хоккейного клуба Алексея Кудашова

В тренерский штаб команды войдет Игорь Ефимов

ТАСС, 10 июля. Алексей Кудашов назначен на пост главного тренера петербургского клуба Континентального хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Кудашов сменил на посту главного тренера петербургской команды Илью Воробьева, который покинул СКА в среду. Ранее стало известно, что Кудашов стал главным тренером сборной России. Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а 1 июня того же года он был утвержден в должности.

Сообщается, что в тренерский штаб команды войдет Игорь Ефимов, он также будет отвечать за тренировочный процесс во время игр сборной России.

С сентября 2013 года по апрель 2015-го Кудашов возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го он был главным тренером ярославского "Локомотива". Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.

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