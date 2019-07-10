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КХЛ

Кудашов заявил, что перед СКА поставлены самые высокие задачи

Кудашов в среду сменил Илью Воробьева на поста наставника СКА и сборной России
Главный тренер СКА Алексей Кудашов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Главный тренер сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Алексей Кудашов заявил, что перед петербургской командой поставлены самые высокие задачи. Слова 47-летнего специалиста приводит в среду пресс-служба СКА.

В среду стало известно, что Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера СКА и национальной сборной России.

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"Должность главного тренера - высочайшая ответственность, тем более в таком клубе, как СКА. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие - в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат", - сказал специалист.

"Сейчас наша главная цель - грамотно подготовить команду к будущему сезону. Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела. Сейчас нас ждет серьезный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ, без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами", - добавил Кудашов.

Кудашов с сентября 2013 года по апрель 2015-го возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Кудашов стал 14-м главным тренером в истории российской сборной.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.

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