Определились все участники полуфинальных матчей Уимблдона 2019 года

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Стали известны полуфиналисты Уимблдона-2019 в мужской и женской сетках. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Во вторник завершились четвертьфинальные встречи среди женщин. Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла соотечественницу Элисон Риске со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Чешская теннисистка Барбора Стрыцова оказалась сильнее британки Йоханны Конты (7:6 (7:5), 6:1). Румынка Симона Халеп обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Украинка Элина Свитолина победила чешскую теннисистку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4.

Таким образом, в одном полуфинале сыграют Серена Уильямс (11-й номер посева) и Стрыцова, в другом Свитолина (8) встретится с румынкой Симоной Халеп (7).

В среду завершились четвертьфинальные матчи в мужском турнире. Действующий победитель Уимблдона серб Новак Джокович (1) обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0, 6:2. Он сыграет против испанца Роберто Баутиста-Агута (23), который обыграл аргентинца Гвидо Пелью (7:5, 6:4, 3:6, 6:3). В другом полуфинале швейцарский теннисист Роджер Федерер (2), который победил японца Кэя Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4), сыграет против испанского спортсмена Рафаэля Надаля (3), который оказался сильнее американца Сэма Куэрри (7:5, 6:2, 6:2).

Турнир завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона среди мужчин является серб Новак Джокович, у женщин - немка Ангелик Кербер.