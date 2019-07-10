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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские футболистки не сумели выйти в финал Универсиады

Россиянки сыграют в матче за бронзовые медали с ирландками 12 июля

ТАСС, 10 июля. Женская сборная России уступила команде Японии в полуфинале футбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу японских футболисток.

Россиянки заняли первое место в группе В, одержав победы над сборными Мексики (1:0) и Китая (1:0). В четвертьфинале российская команда обыграла сборную Южной Кореи (1:1, 4:1 по пенальти).

Российские футболистки сыграют со сборной Ирландии в матче за бронзовые медали, а в финале турнира японки встретятся с командой КНДР, которая ранее в полуфинале обыграла ирландок (5:0). Оба матча пройдут 12 июля.

В женском футбольном турнире на Универсиаде в Неаполе стартовали 12 сборных. На Студенческих играх 2017 года на Тайване женская сборная России завоевала бронзовые награды.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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