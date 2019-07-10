"Марибор" обыграл "Валюр" в матче первого квалификационного раунда ЛЧ по футболу

ТАСС, 11 июля. Словенский "Марибор" в гостях обыграл исландский "Валюр" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:0.

В другом матче игрового дня белорусский БАТЭ дома сыграл вничью с польским "Пястом" со счетом 1:1.

Матчем между "Валюром" и "Марибором" завершились первые матчи первого квалификационного раунда турнира.

Результаты других матчей первого игрового дня:

"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:0;

"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия) - 0:3;

"Ференцварош" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:1;

"Слован" (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:1;

"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия) - 0:0;

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:2.

Ответные матчи пройдут на следующей неделе. Российский "Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.