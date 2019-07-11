Польские волейболисты обыграли бразильцев в матче финального турнира Лиги наций

ТАСС, 11 июля. Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-2.

Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Бразилии Уоллес де Соуза, набравший 21 очко. В составе команды Польши больше всех очков на свой счет записал доигровщик Бартош Беднож (18).

Этот матч стал первым в рамках финального турнира в группе B. В следующей встрече 12 июля сборная Польши сыграет с командой Ирана. Бразильцы будут противостоять иранцам 13 июля.

Также в четверг свой матч в рамках группы A, где играет сборная России, проведут команды США и Франции. Россияне, являющиеся действующими победителями турнира, начнут выступление 12 июля встречей против французов. Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу.

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". На этой стадии команды разделены на две группы. По две лучшие сборные выходят в полуфинал, где разыграют медали. Завершится турнир в ночь на 15 июля.