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Летние олимпийские виды спорта

Сборная США обыграла команду Франции в матче финального турнира волейбольной Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3-1
Описание
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 11 июля. Американские волейболисты одержали победу над командой Франции в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-1.

Самыми результативными игроками матча стали Жан Патри (Франция) и Максвелл Холт (США). Оба волейболиста набрали по 17 очков.

Матч стал первым в рамках финального турнира в группе А. В следующей встрече 12 июля сборная Франции сыграет с командой России. Американские волейболисты будут противостоять россиянам 13 июля. Также в четверг свой матч в рамках группы B провели сборные Польши и Бразилии, победу одержали поляки со счетом 3-2.

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу.

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". На этой стадии команды разделены на две группы. По две лучшие сборные выходят в полуфинал, где разыграют медали. Завершится турнир в ночь на 15 июля.

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