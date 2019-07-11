Баскетболист Адетокунбо назван лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY

ТАСС, 11 июля. Греческий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" Яннис Адетокунбо признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Церемония награждения прошла в ночь на четверг в Лос-Анджелесе.

Адетокунбо также был признан лучшим баскетболистом года, ранее он получил приз самому ценному игроку сезона НБА. В прошлом году лауреатом премии был назван российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, ставший первым хоккеистом, удостоенным данной награды. Лучшей спортсменкой в этот раз стала американская футболистка Алекс Морган, выигравшая золотую медаль на прошедшем во Франции чемпионате мира. Лучшей командой года признана женская сборная США по футболу.

В минувшем сезоне Адетокунбо помог "Милуоки" одержать 60 побед в 82 матчах. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 5,9 передачи, 12,5 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блокшота.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN, с 2014 года церемонию проводит телесеть ABC. Приз от ESPY вручается за выдающиеся достижения в спорте в течение года, его называют спортивным "Оскаром" и сравнивают с премиями "Грэмми" и "Эмми".