"Автомобилист" в новом сезоне КХЛ будет проводить домашние матчи на "финской" площадке

ТАСС, 11 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" в новом сезоне будет проводить домашние матчи на "финской" площадке, размеры которой составляют 28х60 м. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В преддверии нового сезона ряд клубов КХЛ объявил об уменьшении размеров домашней площадки. Размер "европейской" площадки - 30 метров в ширину и 60 метров в длину, размер "североамериканской" площадки - 26х60 м, "финской" - 28х60 м. Матчи чемпионатов мира начиная с 2020 года будут проходить на площадках североамериканского размера.

В настоящее время "Адмирал" (Владивосток) и "Амур" (Хабаровск) имеют "североамериканские" площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будут играть казахстанский "Барыс", московское "Динамо", петербургский СКА и "Сочи". "Ак Барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и подмосковный "Витязь" прошедший сезон провели на "финских" площадках, на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" (Магнитогорск), "Северсталь" (Череповец) московские "Спартак" и ЦСКА.

В прошедшем сезоне "Автомобилист" стал победителем Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф проиграл в серии 1/4 финала уфимскому "Салавату Юлаеву" (1-4).