Назван состав мужской сборной России по регби-7 на отборочный турнир к ОИ-2020

ТАСС, 11 июля. Тренерский штаб мужской сборной России по регби-7 утвердил состав команды для выступления в европейском отборочном турнире на Олимпиаду 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

В состав вошли Александр Никитин, Денис Семин, Сергей Толмачев, Иван Овчинников, Виталий Тихонович, Валерий Хлутков, Андрей Карзанов, Сергей Бондаренко, Артур Соломяный, Сергей Гресев, Дмитрий Пастернак, Александр Афанасьев.

Отборочный турнир с участием 12 команд пройдет во французском Коломье с 13 по 14 июля. Прямую путевку на Олимпиаду получит только победитель турнира.