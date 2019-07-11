Чемпионат Украины по футболу расширится до 16 клубов с сезона-2021/22

ТАСС, 11 июля. Количество команд, выступающих в чемпионате Украины по футболу, увеличится до 16 начиная с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Также сообщается, что в следующем сезоне в турнире примут участие 12 клубов, а в сезоне-2020/21 - 14 команд.

В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер", который напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов завоевало киевское "Динамо". На третьем месте расположилась "Александрия", попавшая в групповой этап Лиги Европы. В квалификации Лиги Европы выступят "Мариуполь" и луганская "Заря". В турнире принимали участие 12 команд.