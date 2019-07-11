СМИ: "Барселона" не будет брать кредит на трансфер Гризманна

ТАСС, 11 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" отрицает, что запрашивает у финансовых организаций €120 млн для выкупа контракта нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.

Подобные слухи появились в связи с тем, что если каталонский клуб заплатит за 28-летнего француза €120 млн из своих ресурсов, то это может повлечь нарушение правил финансового fair play. За это на "Барселону" могут быть наложены санкции Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщили Mundo Deportivo источники в "Барселоне", каталонский клуб медлит с подписанием Гризманна, поскольку улаживает последние формальности перед завершением сделки с "Атлетико". Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в €130 млн.

В последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав десять результативных передач.