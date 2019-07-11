Тренер сборной считает, что российские триатлонисты должны завоевать медали на ЧЕ в Казани

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по триатлону должны завоевать медали на домашнем чемпионате Европы, который пройдет в Казани. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер российской сборной Игорь Сысоев.

Чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт пройдет с 25 по 28 июля.

"На чемпионате Европы в Казани сборная России выступит сильнейшим составом. Рассчитываем на медали - и в женских соревнованиях, и в мужских. Это домашние соревнования, к тому же на дистанции спринт у нас результаты обычно лучше [чем в обычном триатлоне]", - отметил Сысоев.

"Трассы в Казани готовы, с ними все отлично. В прошлом году там прошел чемпионат России, так что они уже протестированы", - отметил специалист.