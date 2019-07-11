CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах

ТАСС, 11 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в решении суда.
"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена, - говорится в заявлении суда. - Решение в отношении Виталия Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, отменяется".
Как отмечается на сайте юридической группы "КлеверКонсалт", специалисты которой занимались этим делом, решение исполкома МОК отменено по мотиву незаконности.
5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.
Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.