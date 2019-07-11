{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Обновлено 

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах

Вице-премьер РФ был отстранен 5 декабря 2017 года
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в решении суда.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена, - говорится в заявлении суда. - Решение в отношении Виталия Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, отменяется".

На эту тему

Как отмечается на сайте юридической группы "КлеверКонсалт", специалисты которой занимались этим делом, решение исполкома МОК отменено по мотиву незаконности.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
Евро-2020
Дума ввела штрафы за нелегальную торговлю билетами на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Вводимые нормы полностью аналогичны тем, что применялись во время ЧМ-2018
Читать полностью