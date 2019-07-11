CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах

ТАСС, 11 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в решении суда.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена, - говорится в заявлении суда. - Решение в отношении Виталия Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, отменяется".