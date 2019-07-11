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Футбол в России

Министр спорта Красноярского края: "Енисей" ставит задачу выиграть первенство ФНЛ

По итогам прошлого сезона "Енисей" покинул Российскую премьер-лигу

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Перед красноярским "Енисеем" стоит задача занять первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

В прошлом сезоне "Енисей" впервые в своей истории играл в Российской премьер-лиге, занял последнее место и вылетел в ФНЛ.

"Задача в той лиге, которой мы находимся, занять первое место. Такая задача амбициозная, и будем ее выполнять", - подчеркнул Алексеев. По его словам, сейчас бюджет клуба меньше, чем в прошлом сезоне "по объективным причинам, так как контрактные обязательства перед игроками ниже".

"Енисей" стартовал в нынешнем сезоне ФНЛ с гостевой победы над ивановским "Текстильщиком" (1:0). Во втором туре, 13 июля, "Енисей" встретится в Москве с "Чертаново".

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