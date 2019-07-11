Трассы в Казани готовы для проведения первого в России ЧЕ по триатлону

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Трассы для триатлона в Казани полностью готовы к проведению первого в истории России чемпионата Европы. Об этом ТАСС в четверг сообщила генеральный секретарь Федерации триатлона России и член исполкома Европейского союза триатлона (ETU) Галина Шиповалова.

Чемпионат Европы по триатлону на дистанции "спринт" пройдет в Казани с 25 по 28 июля.

"В прошлом году на этих трассах прошел чемпионат России по триатлону, на них присутствовал технический представитель Европейского союза триатлона. После гонки был составлен чек-лист с пожеланиями, по этому списку мы и работали в течение года, - сказала Шиповалова. - Сейчас трассы полностью готовы к турниру. Плавательный этап остался без изменений - это один круг в реке Казанка, мы немного подвинули локации транзитной и финишной зон, сделали их удобнее для зрителей, судей и атлетов".

"Самые большие изменения коснулись велосипедного этапа, он пройдет по историческому центру города мимо Кремля. Российское первенство проходило немного по другому маршруту, но чемпионат Европы - соревнование другого статуса. Практически без изменений остался беговой этап", - добавила Шиповалова.