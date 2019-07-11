Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

ТАСС, 11 июля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру. Об этом 39-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

"Пришло время расставаться с большим спортом, - написал боксер. - Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи".