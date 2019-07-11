{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

На счету 39-летнего россиянина 32 победы и два поражения на профессиональном ринге
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру. Об этом 39-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

"Пришло время расставаться с большим спортом, - написал боксер. - Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии WBA после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с российским боксером. Однако в конце июня Лебедев вновь был лишен этого статуса после отказа проводить бой против "регулярного" чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

Теги
РоссияБокс
Бокс
Тренер боксера Лебедева считает правильным решение спортсмена завершить карьеру
По словам Александра Зимина, боксер реализовал весь свой потенциал
Читать полностью