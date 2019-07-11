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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские волейболисты вышли в полуфинал Универсиады

В 1/4 финала россияне обыграли команду Японии

ТАСС, 11 июля. Мужская сборная России по волейболу одержала победу в четвертьфинальном матче против команды Японии на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 25:11, 23:25, 25:14) в пользу россиян. В полуфинале российская команда встретится с победителем встречи между сборными Польши и Тайваня, которая состоится позднее в четверг. Полуфинальная игра пройдет в пятницу.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках.

На Универсиаде-2017 на Тайване сборная России завоевала серебро. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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