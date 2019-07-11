РФС снял с "Крыльев Советов" запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 11 июля. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с самарских "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба РФС.

"В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление "Крыльев Советов" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

Запрет был наложен 9 апреля 2019 года из-за расторжения контракта с футболистом Данилом Кленкиным в августе 2018 года, как отмечалось, самарский клуб должен был выплатить компенсацию игроку за расторжение соглашения, а также проценты за задержку выплаты и образование задолженности.

Новый сезон чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на "Самара-Арене", начало встречи - 16:30 мск.