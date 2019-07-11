Руководство баскетбольной Евролиги одобрило новые правила лицензирования клубов

ТАСС, 11 июля. Собрание акционеров баскетбольной Евролиги одобрило обновленные правила получения клубами лицензий на участие в турнире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг в Мюнхене состоялось заседание акционеров компании Euroleague Commercial Assets, которая занимается проведением баскетбольных еврокубков.

В сезоне-2020/21 будут участвовать 18 клубов: 11 клубов - обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. Если в сезоне-2021/22 победитель или финалист прошлогоднего Еврокубка выйдет в плей-офф Евролиги, то лицензию на участие в турнире следующего сезона получит только победитель Еврокубка.

Помимо этого, на заседании был выбран лучший управляющий Евролиги по итогам прошлого сезона, им стал президент литовского клуба "Жальгирис" Паулюс Мотеюнас. Также были утверждены новые правила fair play, среди которых изменение критериев оценивания клубных бюджетов, повышение финансовой прозрачности клубов и снижение объемов вложений в клубы, производимых акционерами, размер которых должен быть снижен до 40% в сезоне-2022/23.

В сезоне-2019/20 в Евролиге примут участие три российских клуба - ЦСКА, являющийся действующим победителем турнира, подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".