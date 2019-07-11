Спорт не бросит. Чемпион мира по боксу Лебедев завершил карьеру и ушел в политику

"Пришло время расставаться с большим спортом, - написал боксер в своем аккаунте в Instagram. - Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи".

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев завершил карьеру в возрасте 39 лет. Теперь он планирует заняться политической деятельностью.

У Лебедева была достаточно успешная любительская карьера. В 1997 году он завоевал золото на первенстве Европы среди юниоров, а в 1998 году стал бронзовым призером Игр доброй воли. В 2001 году россиянин принял решение перейти в профессионалы.

Изначально Лебедев выступал в полутяжелом весе, где завоевал титул чемпиона России, а в 2008 году перешел в первый тяжелый вес. Уже в 2010 году в Германии россиянин вышел на бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против немца Марко Хука. Бой прошел все 12 раундов и завершился неоднозначным решением судей в пользу Хука. Эксперты и команда Лебедева были не согласны с решением судей.

Рой Джонс и Гильермо Джонс

2011 год стал для Лебедева временем больших побед. Сначала россиянин встретился с одним из лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовых категорий - американцем Роем Джонсом - младшим. Бой был достаточно напряженным, Лебедев несколько раз пропускал опасные атаки оппонента. Но в десятом раунде россиянин потряс Джонса, оказавшегося в стоячем нокауте, рефери не давал сигнал о досрочном завершении поединка, и Лебедев добил еле стоявшего на ногах соперника, вызвав неоднозначную реакцию любителей бокса. Однако после боя Джонс заявил, что не держит зла на соперника.

Уже через полгода Лебедев вышел на бой против бывшего чемпиона мира, американца Джеймса Тони. Тони, который вел себя вызывающе, не сумел оказать россиянину никакого сопротивления и проиграл решением судей. Благодаря победе Лебедев стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поворотным в жизни и карьере Лебедева стал бой против панамца Гильермо Джонса в 2013 году. Поединок за полноценный титул чемпиона мира WBA проходил в Москве. Лебедев пропустил большое количество ударов, после чего на его лице образовалась гигантская опухоль, рефери долгое время не останавливал поединок, несмотря на опасность повреждения, но в 11-м раунде наконец принял решение остановить бой.

Уже после поединка Лебедев принял решение о переходе в компанию "Мир бокса" от промоутера Владимира Хрюнова. Позднее у Джонса был обнаружен допинг, а бой был признан несостоявшимся.

Новая жизнь и бой с Усиком

После первого боя с панамцем россиянин стал тренироваться в Лос-Анджелесе под руководством американского тренера Фредди Роуча. Лебедев и Джонс должны были провести реванш 25 апреля 2014 года. Во время вечера бокса было объявлено о том, что панамский боксер повторно провалил допинг-тест, промоутер Андрей Рябинский вместе с Лебедевым вышли на ринг и объявили в прямом эфире, что бой не состоится. Позднее Рябинский в суде выиграл дело у промоутера Дона Кинга и получил более $1 млн долларов.