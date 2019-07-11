"Краснодар" расторг контракт с футболистом Шишкиным

ТАСС, 11 июля. Бывший защитник сборной России Роман Шишкин покинул футбольный клуб "Краснодар". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 32-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вторую часть прошедшего сезона Шишкин провел в аренде в самарских "Крыльях Советов", проведя за команду 12 игр в премьер-лиге и две в Кубке России.

Защитник перешел в "Краснодар" на правах аренды из "Локомотива" в январе 2017 года. В июне того же года подписал трехлетний контракт с краснодарским клубом на правах свободного агента. Всего он провел за команду 34 матча, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Шишкин также выступал за московские "Спартак" и "Локомотив". С красно-белыми он выиграл серебро чемпионата России в 2006 и 2007 годах. С железнодорожниками стал обладателем Кубка России (2015), бронзовым призером чемпионата России (2013/14). За национальную команду провел 16 матчей с 2007 по 2017 год.