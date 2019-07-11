Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниорок

ТАСС, 11 июля. Сборная России по баскетболу обыграла команду Латвии в 1/4 финала чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет). Турнир проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Встреча завершилась со счетом 79:52 в пользу российских баскетболисток. В составе россиянок больше всего очков набрала Анастасия Бобрик.

В полуфинале турнира сборная России встретится с победительницами матча Италия - Испания, который пройдет позднее в четверг.

На групповом этапе сборная России обыграла команды Белоруссии и Сербии, но уступила венгеркам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала россиянки одержали победу над командой Хорватии со счетом 83:81 в дополнительное время.

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.