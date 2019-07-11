Российские футболисты проиграли бразильцам в полуфинале Универсиады

ТАСС, 11 июля. Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Бразилии. В составе победителей голы забили Рафаэль (14-я минута) и Луис Эдуардо (16), у россиян отличился Михаил Погорелов (52). В матче за третье место сборная России встретится с проигравшим в другом полуфинале между командами Италии и Японии, которые сыграют позднее в четверг.

Сборная России заняла второе место в группе D, обыграв сборную Аргентины (2:0) и проиграв команде Японии (1:4). В четвертьфинале россияне победили команду Ирландии (1:0).

На Универсиаде 2017 года российские футболисты заняли шестое место, победу одержала сборная Японии. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.