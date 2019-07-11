Второй номер драфта НХЛ финн Какко подписал контракт с "Рейнджерс"

18-летний финн заключил так называемый контракт новичка, соглашение по которому рассчитано на три года, а средняя зарплата составит $925 тыс. в год (максимум по данному виду контракта). Кроме того, согласно контракту, финн может быть отправлен в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, где зарплата хоккеиста составит уже $70 тыс. в год.

ТАСС, 11 июля. Финский нападающий Каапо Какко, выбранный под вторым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года клубом "Нью-Йорк Рейнджерс", подписал контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перед драфтом НХЛ Какко занял первое место в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро лиги среди полевых игроков, родившихся в Европе. Под первым номером клубом "Нью-Джерси" на драфте был выбран американский нападающий Джек Хьюз.

В прошедшем сезоне Какко выступал в чемпионате Финляндии за ТПС и набрал 38 (22 шайбы + 16 голевых передач) очков в 45 матчах. Форвард не принимал участия в юниорском чемпионате мира, так как находился на сборах главной команды для подготовки ко взрослому первенству в Словакии, которое завершилось победой финской сборной. Какко забросил на турнире шесть шайб и отдал одну результативную передачу в 10 играх.

На молодежном чемпионате мира в Канаде форвард стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, всего на турнире он набрал пять (2+3) очков. Какко в составе финской команды выигрывал чемпионаты мира в трех возрастных категориях - в 2018 году на юниорском первенстве в России нападающий также помог своей сборной одержать победу, отметившись в решающем матче против американцев заброшенной шайбой.

"Рейнджерс" в минувшем сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.