{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Сборная Алжира по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

В четвертьфинале алжирцы в серии пенальти обыграли команду Кот-д'Ивуара
Полузащитник сборной Алжира Софиан Фегули EPA-EFE/GAVIN BARKER
Описание
Полузащитник сборной Алжира Софиан Фегули
© EPA-EFE/GAVIN BARKER

ТАСС, 11 июля. Футболисты сборной Алжира в серии пенальти победили команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. В составе команды Алжира гол забил Софиан Фегули (20-я минута), у сборной Кот-д'Ивуара отличился Жонатан Коджиа (62). На 48-й минуте пенальти не реализовал алжирец Багдад Бунеджа. В серии пенальти алжирцы были сильнее со счетом 4:3.

В полуфинале сборная Алжира сыграет с командой Нигерии, которая в матче 1/4 финала победила сборную ЮАР (2:1).

Сборная Алжира выигрывала турнир в 1990 году, один раз становилась второй (1980) и дважды завоевывала бронзу (1984, 1988). Впервые с 2010 года алжирцы вышли в полуфинал. Сборная Кот-д'Ивуара является двукратным победителем Кубка африканских наций (1992, 2015).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

Летняя Универсиада в Неаполе
Шерстнев: российские футболисты отдали все силы в полуфинале Универсиады против бразильцев
Сборная России уступила бразильцам со счетом 1:2 и сыграет в матче за бронзовые награды Универсиады
Читать полностью