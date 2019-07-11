Сборная Алжира по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

ТАСС, 11 июля. Футболисты сборной Алжира в серии пенальти победили команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. В составе команды Алжира гол забил Софиан Фегули (20-я минута), у сборной Кот-д'Ивуара отличился Жонатан Коджиа (62). На 48-й минуте пенальти не реализовал алжирец Багдад Бунеджа. В серии пенальти алжирцы были сильнее со счетом 4:3.

В полуфинале сборная Алжира сыграет с командой Нигерии, которая в матче 1/4 финала победила сборную ЮАР (2:1).

Сборная Алжира выигрывала турнир в 1990 году, один раз становилась второй (1980) и дважды завоевывала бронзу (1984, 1988). Впервые с 2010 года алжирцы вышли в полуфинал. Сборная Кот-д'Ивуара является двукратным победителем Кубка африканских наций (1992, 2015).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).